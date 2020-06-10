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Чёрная любовь / Kara Sevda
Чёрная любовь / Kara Sevda

Чёрная любовь 1-38,39,40 серия смотреть онлайн

Kara Sevda
  • Год: 2015
  • Страна: Турция
  • Жанр: мелодрама
  • Режиссер: Хилаль Сарал, Экин Пандир
  • Обновлён: 2 сезон 1-38,39,40 серия - 10.06.2020
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Нихан – художница, дочь самодостаточного успешного бизнесмена. Кемаль – талантливый инженер из простой семьи. Однажды они встречаются и влюбляются с первого взгляда. Несмотря на разное происхождение, взгляды и убеждения, амбиции, они счастливы вместе. Однако окружение Нихан возжелало лучшей партии для девушки. В силу обстоятельств, в бессильных попытках найти другой выход, она вынуждено бросает парня. Тот в отчаянии покидает Стамбул и переезжает в другой город. Проходят годы. Кемаль строит блестящую карьеру и поднимается с колен. Он намерен вернуться обратно, чтобы отомстить бывшей пассии.

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Черная любовь - даты выхода серий 2 сезона
2 сезон 39 серия Episode 39 21 июн 2017, Ср  
2 сезон 38 серия Episode 38 14 июн 2017, Ср  
2 сезон 37 серия Episode 37 7 июн 2017, Ср  
2 сезон 36 серия Episode 36 31 мая 2017, Ср  
2 сезон 35 серия Episode 35 24 мая 2017, Ср  
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Комментарии к сериалу (1)
Будем очень признательные, если Вы оставите свое мнение о сериале в комментариях ниже. Спасибо, Ваш TurkishTV :)

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Инна
Инна 11 июня 2020 00:19
Какой сериал! Смотрели вместе с мамой, масса удовольствия - теперь только турецкие и собираемся смотреть. Здесь же понравилась история: такая красивая, романтичная, драма, а какие интересные актеры! История в этом сериале не банальная, сюжет оригинальный, и чем дальше его смотришь - тем больше затягивает. Что еще понравилось: в турецком кино любовь изображается очень эстестично, нет разврата, присущего американским мыльным операм. Видно, что кино снимал режиссёр со вкусом. А главный герой - Кемаль - просто влюбляет в себя. Просто полюбила Бурака Озчивита, теперь хочу посмотреть с ним "Птичку певчую". Необычно, что тут мы столкнулись не так с любовным треугольником и завистью, как с тем, что чуть ли не все персонажи влюблены друг в друга. И даже не смотря на то, что любовная история здесь далека от реальной (уж слишком много драмы), но когда смотришь - четко веришь во все это. Концовка конечно заставила пролить немало слез, какой же все-таки Кемаль любящий и сильный духом. Очень конечно хочется продолжения этого сериала, чтобы все закончилось не так. Но тогда и драмы и эмоций будет меньше, не так будет трогать душу. Рекомендую эту сериал всем любителям красивых любовных историй.
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