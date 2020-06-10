Чёрная любовь / Kara Sevda

Чёрная любовь 1-38,39,40 серия смотреть онлайн

Kara Sevda

Год: 2015

Страна: Турция

Жанр: мелодрама

Режиссер: Хилаль Сарал, Экин Пандир

Обновлён: 2 сезон 1-38,39,40 серия - 10.06.2020

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Нихан – художница, дочь самодостаточного успешного бизнесмена. Кемаль – талантливый инженер из простой семьи. Однажды они встречаются и влюбляются с первого взгляда. Несмотря на разное происхождение, взгляды и убеждения, амбиции, они счастливы вместе. Однако окружение Нихан возжелало лучшей партии для девушки. В силу обстоятельств, в бессильных попытках найти другой выход, она вынуждено бросает парня. Тот в отчаянии покидает Стамбул и переезжает в другой город. Проходят годы. Кемаль строит блестящую карьеру и поднимается с колен. Он намерен вернуться обратно, чтобы отомстить бывшей пассии.

