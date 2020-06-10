Чёрная любовь 1-38,39,40 серия смотреть онлайн
Kara Sevda
- Год: 2015
- Страна: Турция
- Жанр: мелодрама
- Режиссер: Хилаль Сарал, Экин Пандир
- Обновлён: 2 сезон 1-38,39,40 серия - 10.06.2020
Мы рады приветствовать Вас на этой странице, где вы можете посмотреть Чёрная любовь 2 сезон с официального сайта ТуркишТв без регистрации. Турецкий сериал Чёрная любовь 1-38,39,40 серия онлайн на русскому языке в хорошем качестве HD 720. Вдобавок, функционал нашего плеера позволяет выбирать субтитры и разный формат русской озвучки, который находятся возле выбора серий.
Нихан – художница, дочь самодостаточного успешного бизнесмена. Кемаль – талантливый инженер из простой семьи. Однажды они встречаются и влюбляются с первого взгляда. Несмотря на разное происхождение, взгляды и убеждения, амбиции, они счастливы вместе. Однако окружение Нихан возжелало лучшей партии для девушки. В силу обстоятельств, в бессильных попытках найти другой выход, она вынуждено бросает парня. Тот в отчаянии покидает Стамбул и переезжает в другой город. Проходят годы. Кемаль строит блестящую карьеру и поднимается с колен. Он намерен вернуться обратно, чтобы отомстить бывшей пассии.
Нихан – художница, дочь самодостаточного успешного бизнесмена. Кемаль – талантливый инженер из простой семьи. Однажды они встречаются и влюбляются с первого взгляда. Несмотря на разное происхождение, взгляды и убеждения, амбиции, они счастливы вместе. Однако окружение Нихан возжелало лучшей партии для девушки. В силу обстоятельств, в бессильных попытках найти другой выход, она вынуждено бросает парня. Тот в отчаянии покидает Стамбул и переезжает в другой город. Проходят годы. Кемаль строит блестящую карьеру и поднимается с колен. Он намерен вернуться обратно, чтобы отомстить бывшей пассии.
Смотреть Чёрная любовь / Kara Sevda 2 сезон все серии подряд онлайн на русском языке бесплатно
В избранное
Плеер 1 Плеер 2
|2 сезон 39 серия
|Episode 39
|21 июн 2017, Ср
|2 сезон 38 серия
|Episode 38
|14 июн 2017, Ср
|2 сезон 37 серия
|Episode 37
|7 июн 2017, Ср
|2 сезон 36 серия
|Episode 36
|31 мая 2017, Ср
|2 сезон 35 серия
|Episode 35
|24 мая 2017, Ср
Рекомендуем посмотреть на телефоне или планшете:
Комментарии к сериалу (1)
Будем очень признательные, если Вы оставите свое мнение о сериале в комментариях ниже. Спасибо, Ваш TurkishTV :)